Мендеш пытается трудоустроить Роналду в итальянские клубы, участвующие в ЛЧ

37-летний португальский звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает попытки сменить клуб в преддверии закрытия трансферного окна – этим вопросом активно занимается его агент Жорже Мендеш. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
В начале августа обсуждения по возможному возвращению Роналду в Италию велись с «Наполи». Однако этому мешает тот факт, что и без Криштиану у неаполитанского клуба существует значительный выбор в атаке. Сейчас Мендеш пытается убедить «Наполи» осуществить сделку по продаже Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед», тогда в обратном направлении бы проследовал Роналду. Отмечается, что до официальных переговоров между сторонами пока далеко. Все потенциальные участники сделки лишь прощупывают почву возможной сделки.
При этом Мендеш также связывался с «Миланом», которому предлагал услуги Криштиану Роналду в случае продажи Рафаэла Леау, которым активно интересуется «Челси».
Напомним, контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает уже следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. В текущем сезоне он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
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