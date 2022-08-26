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Никита Чернов ответил на вопрос о готовности «Спартака» к борьбе за чемпионство в РПЛ

Никита Чернов ответил на вопрос о готовности «Спартака» к борьбе за чемпионство в РПЛ
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26-летний защитник московского «Спартака» Никита Чернов в преддверии матча шестого тура чемпионата России с воронежским «Факелом» высказался о готовности красно-белых к борьбе за победу в турнире.

«Проигрывать всегда неприятно, особенно после таких серий, как у нас, когда четыре раза подряд победили, ни разу не проиграли в первых пяти турах. Но я думаю, что это, наоборот, может был такой щелчок по носу. И это поражение мы детально разберём, чтобы впредь подобное не повторялось. В чём надо исправляться? Для начала надо реализовывать свои моменты. Против «Динамо» мы действовали неплохо за исключением реализации. Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Конечно, готовы. Футбол для того и существует, чтобы побеждать. И у нас в команде все максималисты. Неважно, кто у тебя соперник — «Зенит» или «Динамо». Всегда хочется выигрывать», — приводят слова Чернова «Известия».

Матч 6-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет «Спартак», состоится в субботу, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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Источник: «Спартак» и «Зенит» сделали предложения Бальде
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