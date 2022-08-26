Президент РПЛ рассказал, как выбирали спонсора для Кубка России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как проходил выбор титульного спонсора для Кубка России, которым стала букмекерская компания «Фонбет».
«Мы работали в цейтноте – финальное решение было принято за сутки до старта Кубка России. До этого заслушали доклад рабочей группы по Кубку лиги, и клубы единогласно решили, что хотят перенести эти наработки в Кубок России, о чём попросили РФС. Началась дискуссия: обсуждали варианты ГПМ с «Фонбетом» или «Яндекс» с BetBoom. Вопрос был вынесен на голосование, 10 клубов и я вместе с ними поддержали вариант с «Яндексом», потому что это новые технологии.
Мы отправили этот вариант в РФС. Потом «Фонбет» перебил предложение, увеличив фиксированную часть предложения и дав ещё миллиард рублей сверху на маркетинговые активности. Так как у нас не было чётко регламентированного времени по заявкам и какому-то тендеру, пришлось обсуждать снова. Пришли к выводу, что «Яндексу» пока трудно самостоятельно организовывать трансляцию футбольных матчей в «обвязке»: у них нет своих комментаторов, мы не видели демо-версий предматчевых студий или графики. Ну и «Фонбет» всех заглушил своим предложением. Надо отдать должное тем, кто внёс идею нового Кубка в повестку, потому что появилась борьба между спонсорами. Я до сих пор не верю, что «Фонбет» сделал такое предложение.
Но нам очень важно сохранить «Яндекс» в российском футболе, используя сильные стороны их компетенций», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 26 августа 2022
-
09:59
-
09:48
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:56
-
07:45
-
07:39
-
07:16
-
06:50
-
06:22
-
06:08
-
05:42
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:27
-
04:20
-
03:39
-
03:27
-
02:44
-
02:25
-
02:01
-
01:37
-
01:19
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:22