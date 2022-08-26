Президент РПЛ рассказал, как выбирали спонсора для Кубка России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как проходил выбор титульного спонсора для Кубка России, которым стала букмекерская компания «Фонбет».

«Мы работали в цейтноте – финальное решение было принято за сутки до старта Кубка России. До этого заслушали доклад рабочей группы по Кубку лиги, и клубы единогласно решили, что хотят перенести эти наработки в Кубок России, о чём попросили РФС. Началась дискуссия: обсуждали варианты ГПМ с «Фонбетом» или «Яндекс» с BetBoom. Вопрос был вынесен на голосование, 10 клубов и я вместе с ними поддержали вариант с «Яндексом», потому что это новые технологии.

Мы отправили этот вариант в РФС. Потом «Фонбет» перебил предложение, увеличив фиксированную часть предложения и дав ещё миллиард рублей сверху на маркетинговые активности. Так как у нас не было чётко регламентированного времени по заявкам и какому-то тендеру, пришлось обсуждать снова. Пришли к выводу, что «Яндексу» пока трудно самостоятельно организовывать трансляцию футбольных матчей в «обвязке»: у них нет своих комментаторов, мы не видели демо-версий предматчевых студий или графики. Ну и «Фонбет» всех заглушил своим предложением. Надо отдать должное тем, кто внёс идею нового Кубка в повестку, потому что появилась борьба между спонсорами. Я до сих пор не верю, что «Фонбет» сделал такое предложение.

Но нам очень важно сохранить «Яндекс» в российском футболе, используя сильные стороны их компетенций», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.