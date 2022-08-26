Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ рассказал, как выбирали спонсора для Кубка России

Президент РПЛ рассказал, как выбирали спонсора для Кубка России
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как проходил выбор титульного спонсора для Кубка России, которым стала букмекерская компания «Фонбет».

«Мы работали в цейтноте – финальное решение было принято за сутки до старта Кубка России. До этого заслушали доклад рабочей группы по Кубку лиги, и клубы единогласно решили, что хотят перенести эти наработки в Кубок России, о чём попросили РФС. Началась дискуссия: обсуждали варианты ГПМ с «Фонбетом» или «Яндекс» с BetBoom. Вопрос был вынесен на голосование, 10 клубов и я вместе с ними поддержали вариант с «Яндексом», потому что это новые технологии.

Мы отправили этот вариант в РФС. Потом «Фонбет» перебил предложение, увеличив фиксированную часть предложения и дав ещё миллиард рублей сверху на маркетинговые активности. Так как у нас не было чётко регламентированного времени по заявкам и какому-то тендеру, пришлось обсуждать снова. Пришли к выводу, что «Яндексу» пока трудно самостоятельно организовывать трансляцию футбольных матчей в «обвязке»: у них нет своих комментаторов, мы не видели демо-версий предматчевых студий или графики. Ну и «Фонбет» всех заглушил своим предложением. Надо отдать должное тем, кто внёс идею нового Кубка в повестку, потому что появилась борьба между спонсорами. Я до сих пор не верю, что «Фонбет» сделал такое предложение.

Но нам очень важно сохранить «Яндекс» в российском футболе, используя сильные стороны их компетенций», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Новость по теме
«Фонбет» стал новым титульным партнёром Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022