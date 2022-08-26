Глава РПЛ Алаев: РФС почти миллиард рублей потратил на детей, но кому это интересно?!

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как и в каком объёме букмекерские деньги перенаправляются для развития детско-юношеского футбола.
«Вы видели отчётность букмекеров? РФС получает процент от входящих денег каждого букмекера. За первый квартал РФС получил отчислений больше 600 миллионов рублей, которые пошли на профессиональный и детско-юношеский футбол. В прошлом сезоне клубы ФНЛ впервые в истории получили от РФС более 700 млн рублей букмекерских денег на развитие своих академий. Но об этом же никто не пишет! Вам лишь бы про Хачатурянца и остальных. А здесь почти миллиард рублей потратили на детей – да ну его. Кому это интересно?!» — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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