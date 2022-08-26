Анчелотти: в прошлом году матч с «Шерифом» в ЛЧ казался простым, и «Реал» его проиграл

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, по результатам которой соперниками «сливочных» стали «РБ Лейпциг», донецкий «Шахтёр» и «Селтик».
«Это будет особенная Лига чемпионов, потому что за два месяца нам предстоит отыграть все матчи группового этапа. В прошлом году домашний матч с «Шерифом» казался самым простым, и мы его проиграли, так что нужно проявить уважение. Играть в Глазго и Лейпциге будет непросто. Мы должны уважать соперников так же, как остальные команды уважают «Реал», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Напомним, накануне Анчелотти был признан лучшим тренером сезона-2021/2022 по версии УЕФА.
«Реал» разгромил «Сельту» в матче второго тура чемпионата Испании.
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