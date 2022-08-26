«Челси» близок к покупке Захаряна, Бальде может оказаться в «Спартаке». Главное к утру

19-летний российский нападающий Арсен Захарян близок к переходу в лондонский «Челси», итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, сенегальский нападающий может пополнить состав московского «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».