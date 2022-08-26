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«Челси» близок к покупке Захаряна, Бальде может оказаться в «Спартаке». Главное к утру

«Челси» близок к покупке Захаряна, Бальде может оказаться в «Спартаке». Главное к утру
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19-летний российский нападающий Арсен Захарян близок к переходу в лондонский «Челси», итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, сенегальский нападающий может пополнить состав московского «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».
  2. Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
  3. Кейта Бальде может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе.
  4. Карим Бензема признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.
  5. Самый быстрый скандал сезона в РПЛ. Проблему «Спартака» в Воронеже разрулили за два часа.
  6. Джокович сообщил, что не поедет на US Open.
  7. Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА.
  8. Карло Анчелотти признан лучшим тренером прошлого сезона по версии УЕФА.
  9. Российские теннисисты узнали соперников на старте US Open.
  10. В WBC не исключают, что следующим соперником Фьюри станет Уайлдер, а не Усик.
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