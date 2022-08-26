«Челси» близок к покупке Захаряна, Бальде может оказаться в «Спартаке». Главное к утру
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19-летний российский нападающий Арсен Захарян близок к переходу в лондонский «Челси», итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, сенегальский нападающий может пополнить состав московского «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».
- Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
- Кейта Бальде может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе.
- Карим Бензема признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.
- Самый быстрый скандал сезона в РПЛ. Проблему «Спартака» в Воронеже разрулили за два часа.
- Джокович сообщил, что не поедет на US Open.
- Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА.
- Карло Анчелотти признан лучшим тренером прошлого сезона по версии УЕФА.
- Российские теннисисты узнали соперников на старте US Open.
- В WBC не исключают, что следующим соперником Фьюри станет Уайлдер, а не Усик.
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