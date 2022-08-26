Алаев высказался о решении отдать «Газпром-медиа» права на показ матчей РПЛ без тендера

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев объяснил причину передачи прав на показ матчей чемпионата без тендера.

«Не требуется быть специалистом, чтобы увидеть кардинальное изменение цены. Меня не может не радовать эта цифра. Хотя мы надеемся, что в будущем эта стоимость ещё увеличится – мы всё для этого сделаем.



Телевизионная монополия вредит нашему футболу? Конкуренция – это всегда хорошо. Серьёзно, ТВ-контракты по РПЛ и Кубку России – это хорошие сделки для футбола. Я надеюсь, что конкуренция действительно будет. Поэтому и говорил, что перед «Яндексом» важно не закрывать дверь, а оставить в футболе.



На тот момент не был глубоко погружен в детали переговоров. Если бы тогда был президентом РПЛ, моей задачей был бы не тендер как таковой, а хороший контракт для лиги», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.