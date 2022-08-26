Алаев — о футболе в Крыму: должны сделать так, чтобы туда пошли инвестиции

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о футболе на территории Крымского полуострова.

«Футбол на этой территории должен развиваться. Это факт. Я сейчас даже не про политику – там люди живут. Они должны иметь возможность обучаться и играть в футбол, а этого не происходит. Да, людям надо помогать, но дело не в том, что штамп поставили, приняли в члены и всё, зажили. Мы должны сделать так, чтобы туда пошли какие-то инвестиции: дети играли, тренеры и судьи обучались, соревнования проводились, развивались совместные проекты.



Для этого есть разные инструменты. Все мы помним, что в 2014 году было официальное решение принять клубы в ПФЛ. И что произошло потом? Нам поступил сигнал, что в таком случае членство России в УЕФА будет приостановлено. Надо понимать, что отстранение от соревнований – это страшная, тяжелейшая мера. Но это решение исполкома УЕФА: они могут в составе 20 человек собраться и решить, что отстранение отменяется. Думаю, когда ситуация стабилизируется – дай бог это когда-нибудь произойдёт – то исполком соберётся и примет решение: «Окей, возвращаем, спорт не должен страдать». Возможно, с какими-то ограничениями на первом этапе – игры на нейтральном поле, отсутствие флага и гимна», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым можно прочитать здесь: