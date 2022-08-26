Президент РПЛ: хотел бы, чтобы Нобель Арустамян работал на матчах чемпионата России

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что хотел бы видеть за комментированием матчей чемпионата Нобеля Арустамяна, покинувшего телеканал в августе 2021 года.

«Что касается комментаторов, вижу, что некоторые ушли по разным причинам. В том числе моих любимых комментаторов, но в то же время мне нравится, как сейчас работают комментаторы на матчах РПЛ. Хотел бы я, чтобы Нобель работал на матчах чемпионата России? Да, хотелось бы. Хотя какой-то проблемы с комментаторами я не вижу», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым корреспондентам «Чемпионата» читайте здесь: