Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ: хотел бы, чтобы Нобель Арустамян работал на матчах чемпионата России

Президент РПЛ: хотел бы, чтобы Нобель Арустамян работал на матчах чемпионата России
Комментарии

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что хотел бы видеть за комментированием матчей чемпионата Нобеля Арустамяна, покинувшего телеканал в августе 2021 года.

«Что касается комментаторов, вижу, что некоторые ушли по разным причинам. В том числе моих любимых комментаторов, но в то же время мне нравится, как сейчас работают комментаторы на матчах РПЛ. Хотел бы я, чтобы Нобель работал на матчах чемпионата России? Да, хотелось бы. Хотя какой-то проблемы с комментаторами я не вижу», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым корреспондентам «Чемпионата» читайте здесь:

«Нам всем нужен сильный «Спартак». Первое интервью с новым президентом РПЛ «Нам всем нужен сильный «Спартак». Первое интервью с новым президентом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022