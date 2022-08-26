«Вообще все европейцы отказались». Президент РПЛ — о поставщиках VAR в Россию

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с работой VAR в стране.

«Да, линий не хватает. Уверен, что они появятся по ходу этого сезона. Занимался внедрением VAR и изначально вёл переговоры с Hawk Eye. Система функционировала хорошо в прошлом сезоне. Можно обсуждать специалистов VAR и AVAR, но сама технология работала.



Есть ряд компаний-провайдеров. Номер один – Hawk Eye, у которого ещё хорошие связи с IFAB. Есть ещё бельгийцы, итальянцы и другие. Мы обсуждали продление контракта с Hawk Eye ещё на три сезона и прорабатывали запасные варианты. Происходит то, что происходит. Контракт с нами разрывают. Ещё хорошо, что доработали конец сезона-2021/2022. Мы начали искать альтернативу в сжатые сроки.



Все европейцы отказались. Вообще все. Есть китайцы, есть отечественная компания SlomoTV, для которой это новый проект. Они сотрудничают с КХЛ. Мы долго вели переговоры и здорово, что изначально прорабатывали вариант с импортозамещением. Хотя мы понимаем, что невозможно вот так сразу заменить Hawk Eye. Плавно это сделать тоже непросто», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь: