Алаев рассказал о неофициальных контактах с УЕФА про отмену бана России
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о неофициальных контактах с УЕФА по вопросу отстранения российских команд и сборных от участия в международных соревнованиях.
«Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы – свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят. Не раз в неформальном разговоре мне говорили: как только ситуация нормализуется – то сразу можно будет обсуждать возвращение. Я чувствую, что Чеферину небезразлична наша судьба. Вы же понимаете, в какой он оказался ситуации», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь:
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