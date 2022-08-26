«Хоть премию выписывай ассистенту». Алаев — об офсайде Карраскаля в матче «Зенит» — ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о работе бригады арбитров Павла Кукуяна на матче 5-го тура между «Зенитом и ЦСКА (2:1).

«Согласен, что Карраскаль был в офсайде в матче «Зенит» — ЦСКА. Хоть премию выписывай ассистенту. Вы же видели переговоры VAR, которые выложили? У них не было доказательств в пользу какого-либо решения. Мы это обсуждали и обсуждаем публичность судей в РПЛ. Спасибо коллегам из РФС, что уже сделали первые шаги в этом направлении. У болельщиков должно быть понимание, как работает система. Чем больше и чаще будем выкладывать, тем меньше вопросов будет возникать и тем больше будут чувствовать ответственность люди, которые сидят на VAR», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью Александра Алаева читайте здесь: