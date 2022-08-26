Алаев: для меня странно поведение игроков Польши и других, кто отказался играть с Россией
Поделиться
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев вспомнил март 2022 года, когда сборная России должна была проводить стыковой матч чемпионата мира со сборной Польши.
«Когда было решение о нейтральном поле, мы уже были на завершающей стадии переговоров о месте проведения матча. Варианты? Сербия, Баку. Склонялись к Сербии, но продолжали обсуждать, что будет лучше – там же много нюансов.
Но Польша отправила в УЕФА письмо: написали, что не будут играть даже на нейтральном поле. К сожалению, остальные страны за ними быстро потянулись. Что для меня странно, если честно: футболисты же едят один хлеб. Но бог им судья», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь:
Комментарии
- 26 августа 2022
-
14:37
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:43
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:28
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48
Партнерский контент