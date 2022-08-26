Алаев: для меня странно поведение игроков Польши и других, кто отказался играть с Россией

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев вспомнил март 2022 года, когда сборная России должна была проводить стыковой матч чемпионата мира со сборной Польши.

«Когда было решение о нейтральном поле, мы уже были на завершающей стадии переговоров о месте проведения матча. Варианты? Сербия, Баку. Склонялись к Сербии, но продолжали обсуждать, что будет лучше – там же много нюансов.

Но Польша отправила в УЕФА письмо: написали, что не будут играть даже на нейтральном поле. К сожалению, остальные страны за ними быстро потянулись. Что для меня странно, если честно: футболисты же едят один хлеб. Но бог им судья», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь: