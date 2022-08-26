Алаев заявил, что встретится с болельщиками всех клубов. Он хочет обсудить Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев планирует встречу с болельщиками всех клубов чемпионата по вопросу карты болельщика (Fan ID).

«Сначала нужно выслушать болельщиков всех клубов. Не знаю, в каком формате мы будем общаться. Со всеми сразу или по отдельности, но выслушать нужно. Мы видим бойкот, но с фанатами никто не разговаривает. Нужно работать. Я не говорю об отмене закона, но что-то надо менять. Нужно постараться услышать всех. До конца понять, что не устраивает людей. Не хочется на это тратить семь лет, как итальянцы. Нам болельщики нужны уже сейчас. Нужно, чтобы все пошли друг другу навстречу», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь: