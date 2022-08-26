Алаев: отсутствие членства в УЕФА — тотальная изоляция. Просто не можешь ни с кем играть

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с отстранением российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях и матчах.
«Отсутствие же членства – тотальная изоляция. Сейчас у нас есть проблемы с поиском соперника для товарищеских матчей, а в таком случае всё ещё хуже – ты просто не можешь ни с кем играть. А теперь вы задайте себе вопрос: как сказать детям, у которых есть мечта играть в футбол, что им нужно о ней забыть? Вот поэтому мы и говорим не про факт признания-непризнания со стороны РФС, а о том, что в Крыму нужно развивать футбол. И для этого есть другие варианты. Мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА: нам хочется, чтобы наши клубы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сборные – отбирались на чемпионаты Европы и мира», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь:
- 26 августа 2022
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