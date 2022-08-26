Алаев сообщил, что у сборной России появится новая база для тренировок

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что в Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают возможность строительства нового Дома футбола.

«У РФС есть проект по строительству нового Дома футбола, который станет центром всех футбольных организацией, а заодно и тренировочной базой для сборной России в Нижних Мнёвниках. Там будет семь этажей: совмещённые офисы, академии, гостиница. Плюс три тренировочных поля. Вот на чём в том числе нужно сосредоточиться. А то мы провели чемпионат мира, построили стадионы, а базы у сборной нет – команды в Новогорске ютятся. Я приезжаю в Сербию, Турцию, смотрю на их базы – у меня слёзы текут. На строительство уйдёт два-три года, платят спонсоры», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь: