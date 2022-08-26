«Деньги застряли». Алаев рассказал, как Крым остался без выплат УЕФА и ФИФА

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев подтвердил, что действительно провёл переговоры с представителями ФИФА и УЕФА по ситуации с футболом на Крымском полуострове.

«У меня действительно была встреча с представителями ФИФА и УЕФА в Хельсинки на Суперкубке. Это были неофициальные контакты. Обсуждался российский футбол. Разговор был о том, что с 2014 года Крым является особой территорией под эгидой УЕФА. Иногда переговоры – очень сложный процесс. Для футбольных организаций других стран это «особая территория». За эти восемь лет мы выходили с большим количеством инициатив, но все они блокировались.



При этом коллеги из ФИФА и УЕФА также не смогли реализовать ни одну из своих инициатив. Даже деньги, которые решением исполкома УЕФА были выделены на развитие футбола в Крыму, не смогли отправить в Крымский футбольный союз. Там было € 1 или € 2 млн. Но деньги застряли, потому что они пытались сделать это через Украину. Я так понимаю, что сейчас остались на счету УЕФА. С ними ничего не смогли сделать, и мы в том числе это не раз обсуждали с европейскими коллегами», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым можно прочитать здесь: