Глава РПЛ Алаев: поездка на конгресс ФИФА была тяжелейшей. Ряд коллег избегали общения

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев вспомнил, как в составе делегации из России посетил конгресс ФИФА в марте этого года.

«В марте у нас была тяжелейшая поездка на конгресс ФИФА. В зале 1000 человек, а за пять минут до начала конгресса все камеры снимают только одну делегацию – нашу. Ужасное давление, морально было очень тяжело. Кроме того, ряд коллег избегали общения, несмотря на то что многие годы мы вместе работали ― можно же сделать вид, что не знаешь человека… На конгресс УЕФА ехал с таким же тяжёлым настроением, но там как раз получил поддержку от членов исполкома и президента. Это было очень важно. Мне кажется, они понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными. Выбор есть всегда, но политическое давление иногда превалирует. Уверен, они осознают, что применили сверхтяжёлые избыточные санкции. Что сказал Чеферин? Похлопал по плечу. Он читает обо всём, что происходит в России», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь: