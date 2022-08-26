Семак рассказал, какие у него отношения с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие у него отношениях с бывшим нападающим сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой. Напомним, форвард покинул санкт-петербургский клуб по истечении контракта. На правах свободного агента Дзюба присоединился к турецкому «Адана Демирспор».

«Артём, как и многие другие игроки, — большая часть успехов команды. Каждому футболисту сложно проходить процесс от самого важного до игрока ротации. Кто-то это принимает, кто-то нет. Поверьте, у меня ни к одному из футболистов нет антипатии. Вот ко мне могут возникать вопросы. И я понимаю почему. Но я не злопамятный и не обидчивый. Любой вопрос могу решить и поговорить с кем-то из игроков — неважно, нынешних или бывших. Вопрос, нужно ли это им?

У Артёма бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вёл себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками. Главный показатель взаимоотношений — результат. Посмотрите, сколько Артём забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нём. Он делал на поле то, что от него требовалось.

Какие у меня отношения с Дзюбой? Абсолютно хорошие рабочие отношения. У меня к нему нет никаких претензий. Наоборот — чувство благодарности за то, что он сделал для «Зенита». Хочу сказать ему большое спасибо!» — приводит слова Семака Sport24.