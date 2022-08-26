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«Интер» не продаст Шкриньяра, клуб не убедит новое предложение «ПСЖ» на € 60 млн + игрок

«Интер» не продаст Шкриньяра, клуб не убедит новое предложение «ПСЖ» на € 60 млн + игрок
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«Интер» в летнее трансферное окно не собирается расставаться с защитником Миланом Шкриньяром и готовит футболисту новый контракт. Руководство итальянского клуба не убедит даже новое предложение «ПСЖ» на € 60 млн + игрок. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года. С тех пор словацкий защитник в 217 матчах забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. В Италии Милан по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

В 2016 году 27-летнего Шкриньяра впервые вызвали в сборную Словакии. В 54 матчах за команду он отметился пятью результативными действиями (3+2) и получил право носить капитанскую повязку.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером». Видеоролик:

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