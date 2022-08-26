Семак: не смог бы жить за границей. Есть такое понятие — Родина. Есть дух России и вера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не смог бы жить во Франции на постоянной основе. По словам специалиста, у него есть некоторые понятия, которые возможно реализовать только в России. Напомним, во времена карьеры игрока Семак выступал за «Пари Сен-Жермен».

«Есть ли у меня любимые места во Франции? Прованс и Нормандия. Это не туристический юг, хотя он тоже прекрасен, шикарные места. Но если юг — это больше лакшери сегмент, то Прованс — это больше про природу. Там очень много красивых мест.

Хотел бы я жить за границей? Постоянно — не смог бы. Как бы это ни звучало, есть такое понятие — Родина. Место, в котором ты родился и живёшь. Есть дух России, есть вера. И все эти понятия возможны в полном объёме только в России. Лично для меня это так», — приводит слова Семака Sport24.