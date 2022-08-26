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«Ювентус» объявил об аренде нападающего «Марселя» Милика

«Ювентус» объявил об аренде нападающего «Марселя» Милика
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Польский нападающий Аркадиуш Милик на правах годичной аренды перешёл из «Марселя» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальном сайте.

28-летний футболист арендован «Ювентусом» за € 0,8 млн. Такую же сумму «Марсель» сможет получить при выполнении определённых условий. По окончании соглашения у итальянского клуба будет право выкупить Милика за € 7 млн, которые «Ювентус» будет выплачивать в течение трёх лет. Ещё € 2 млн «Марсель» сможет получить при выполнении определённых условий.

В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик принял участие в двух матчах французской Лиги, не отметившись результативными действиями. Соглашение между польским футболистом и «Марселем» истекало в 2025 году.

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