«Ювентус» объявил об аренде нападающего «Марселя» Милика

Польский нападающий Аркадиуш Милик на правах годичной аренды перешёл из «Марселя» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальном сайте.
28-летний футболист арендован «Ювентусом» за € 0,8 млн. Такую же сумму «Марсель» сможет получить при выполнении определённых условий. По окончании соглашения у итальянского клуба будет право выкупить Милика за € 7 млн, которые «Ювентус» будет выплачивать в течение трёх лет. Ещё € 2 млн «Марсель» сможет получить при выполнении определённых условий.
В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик принял участие в двух матчах французской Лиги, не отметившись результативными действиями. Соглашение между польским футболистом и «Марселем» истекало в 2025 году.
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
- 26 августа 2022
-
11:39
-
11:36
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:13
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:56
-
07:45
-
07:39
-
07:16
-
06:50
-
06:22
-
06:08
-
05:42
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:27