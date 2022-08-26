Успей принять участие в розыгрыше билетов на матч «Факел» — «Спартак» от «Чемпионата»

«Чемпионат» разыгрывает билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт в эту субботу, 27 августа, в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнётся в 17:30 мск.

Для участия в розыгрыше нужно перейти в телеграм-канал «Чемпионата», подписаться и нажать на кнопку «Участвую» под постом.

Итоги розыгрыша будут подведены уже сегодня, 26 августа, в 19:00 мск. Успей принять участие!

Это будет третий домашний матч «Факела» в сезоне — ранее команда играла в Воронеже с московским «Динамо» (3:3) и екатеринбургским «Уралом» (0:0).

После шести сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежцы с четырьмя очками занимают 14-е место. «Спартак», набравший 13 очков, идёт вторым. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (14 очков), сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России.

Очереди за билетами у стадиона «Факела»: