Успей принять участие в розыгрыше билетов на матч «Факел» — «Спартак» от «Чемпионата»

«Чемпионат» разыгрывает билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт в эту субботу, 27 августа, в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнётся в 17:30 мск.
Для участия в розыгрыше нужно перейти в телеграм-канал «Чемпионата», подписаться и нажать на кнопку «Участвую» под постом.
Итоги розыгрыша будут подведены уже сегодня, 26 августа, в 19:00 мск. Успей принять участие!
Это будет третий домашний матч «Факела» в сезоне — ранее команда играла в Воронеже с московским «Динамо» (3:3) и екатеринбургским «Уралом» (0:0).
После шести сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежцы с четырьмя очками занимают 14-е место. «Спартак», набравший 13 очков, идёт вторым. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (14 очков), сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России.
Очереди за билетами у стадиона «Факела»:
- 26 августа 2022
-
11:39
-
11:36
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:13
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:56
-
07:45
-
07:39
-
07:16
-
06:50
-
06:22
-
06:08
-
05:42
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:27