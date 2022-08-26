«На первом месте должен быть бог». Семак рассказал о своих жизненных приоритетах
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих жизненных приоритетах и ценностях. По его мнению, на первом месте в жизни человека должен быть бог, тогда всё будет хорошо и в семье, и в работе.
«Я работу не поставлю на первое место. Она для мужчины, конечно, важна. Позволяет чувствовать себя востребованным. Но у меня другие жизненные принципы. Бог должен быть на первом месте. Тогда и остальное будет на своих местах. И работа, и семья.
Супруга писала, что ценит мою силу? Вопросы силы и слабости взаимосвязаны. Иногда только сильные мужчины могут проявить определённую слабость. Иногда нужно не слушать свои амбиции, не проявлять свою гордость, не идти по тому маршруту, который тебе нравится», — приводит слова Сергея Семака Sport24.
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