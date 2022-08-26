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Хави хочет, чтобы «Барселона» продала Депая, но клуб ближе к уходу Обамеянга

Хави хочет, чтобы «Барселона» продала Депая, но клуб ближе к уходу Обамеянга
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Главный тренер «Барселоны» Хави предпочёл бы, чтобы клуб из пары нападающий Пьер-Эмерик ОбамеянгМемфис Депай продал именно второго, однако сейчас сине-гранатовые ближе к продаже габонца в лондонский «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что продажа одного из форвардов необходима «Барселоне» для регистрации защитника Кунде — клуб не сможет заявить француза на сезон, пока не получит дополнительные деньги.

Если Обамеянг близок к трансферу в «Челси», то переход Депая свободным агентом в «Ювентус», кажется, сорвался. Туринский клуб ранее объявил об аренде форварда «Марселя» Аркадиуша Милика.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

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