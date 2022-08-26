Чемпион мира Павар отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар отказался от приглашения «Манчестер Юнайтед». Английский клуб сделал официальный запрос по 26-летнему футболисту, но действующий чемпион мира в составе сборной Франции дал понять, что намерен остаться в действующем клубе. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, «Челси», мадридский «Атлетико» и «Ювентус» также хотели подписать защитника в летнее трансферное окно.

26-летний Павар перешёл в мюнхенскую команду летом 2019 года из «Штутгарта». В 123 матчах за «Баварию» Бенжамен забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В «Баварии» Павар выиграл девять трофеев, включая Лигу чемпионов.

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