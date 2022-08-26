Источник: переход Захаряна в «Челси» на завершающей стадии. Контракт — до 2028 года

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переезду на Туманный Альбион. В услугах 19-летнего россиянина заинтересован «Челси». Переговоры о переходе футболиста в лондонский клуб находятся на завершающей стадии, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, контракт Захаряна с «Челси» будет рассчитан до 2028 года.

Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.

«Челси» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате Англии команда набрала четыре очка после трёх туров.

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