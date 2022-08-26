Кабзе, Алтынтоп и Шанли приедут на Кубок Легенд — 2022 в составе сборной Турции

Футбольная команда легенд Турции примет участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко, который состоится в Москве 9-11 сентября в ДС «Мегаспорт» (Ходынский бульвар, 3). В прошлом году в розыгрыше Кубка Легенд команда Турции заняла четвёртое место, уступив в финальной пульке легендам футбола Испании 3-4. Болельщикам запомнился турецкий футболист Хасан Кабзе, который принял активное участие не только за свою команду, но и провёл время с юными поклонниками футбола в первый день турнира, поучаствовав в мастер-классах и подготовив ребят к детскому футбольному турниру. Приедет в Москву Хасан Кабзе и на этот раз. Россия для Хасана близкая страна — выступая в составе казанского «Рубина», Кабзе становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.



Состав команды легенд Турции: Февзи, Ахмед Дурсун, Чихан Хасполати, Хаяти Кюзе, Тункай Шанли, Хасан Кабзе, Эмре Ашик, Сабри Саноглу, Мерт Кокмаз, Фарук Аталай, Али Гюнеш, Хакан Юнсал, Хамит Алтынтоп.



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