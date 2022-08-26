Кабзе, Алтынтоп и Шанли приедут на Кубок Легенд — 2022 в составе сборной Турции

Футбольная команда легенд Турции примет участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко, который состоится в Москве 9-11 сентября в ДС «Мегаспорт» (Ходынский бульвар, 3). В прошлом году в розыгрыше Кубка Легенд команда Турции заняла четвёртое место, уступив в финальной пульке легендам футбола Испании 3-4. Болельщикам запомнился турецкий футболист Хасан Кабзе, который принял активное участие не только за свою команду, но и провёл время с юными поклонниками футбола в первый день турнира, поучаствовав в мастер-классах и подготовив ребят к детскому футбольному турниру. Приедет в Москву Хасан Кабзе и на этот раз. Россия для Хасана близкая страна — выступая в составе казанского «Рубина», Кабзе становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.
Состав команды легенд Турции: Февзи, Ахмед Дурсун, Чихан Хасполати, Хаяти Кюзе, Тункай Шанли, Хасан Кабзе, Эмре Ашик, Сабри Саноглу, Мерт Кокмаз, Фарук Аталай, Али Гюнеш, Хакан Юнсал, Хамит Алтынтоп.
Билеты на Кубок Легенд – 2022 можно приобрести на «Чемпионате».
- 26 августа 2022
-
14:37
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:43
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:28
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48