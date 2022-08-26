Гранат: Захаряну будет сложно в АПЛ не из-за неприязни к русским, а из-за уровня футбола

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался по поводу возможного перехода Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По его мнению, 19-летнему россиянину будет сложно в Англии не из-за неприязни к русским людям, а из-за высоких футбольных требований.
«Динамо» точно не следует расставаться с Захаряном за € 15 млн, если клуб хочет бороться за высокие места.
Для самого Арсена переход в «Челси» — это огромный шаг вперёд. Ему будет сложно не из-за неприязни к русским людям, а из-за уровня футбола в Англии. Там очень высокие скорости, поэтому Захаряну будет непросто», — приводит слова Граната «РБ Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что «Челси» сделал «Динамо» предложение по Арсену Захаряну. Сделка находится на завершающей стадии. Предположительно контракт будет рассчитан до 2028 года.
- 26 августа 2022
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