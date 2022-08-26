Каземиро — о Роналду: Криштиану помогал мне в «МЮ» с первого дня, лучший игрок всех времён

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о нападающем Криштиану Роналду, с которым ранее также играл за мадридский «Реал».

«Мы говорим об одном из лучших игроков всех времён. Криштиану знает, как я его уважаю. Надеюсь, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», ведь он отличный футболист. Он забивает много голов, у него дух победителя и он лидер. Роналду важен для нашей команды.



Криштиану с первого моего дня в «Манчестер Юнайтед» помогал мне во всём. Я действительно надеюсь, что он останется с нами», — приводит слова Каземиро ESPN.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Совместно 30-летний Каземиро и 37-летний Роналду выходили на поле в 114 матчах за мадридский «Реал». Португальский форвард в этих встречах забил 112 голов и отдал 24 результативные передачи. На счету Каземиро 18 результативных действий (10+8).

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