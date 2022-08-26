Каземиро будет играть в «МЮ» под бывшим номером Бруну Фернандеша

Бразильский полузащитник Карлос Каземиро выбрал в «Манчестер Юнайтед» футболку с 18-м номером, который ранее принадлежал хавбеку Бруну Фернандешу. Перед стартом сезона португальский футболист взял себе 8-й номер, ранее принадлежавший Хуану Мате. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

30-летний Каземиро стал игроком английского клуба 22 августа 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 70,65 млн. Бразильский футболист подписал соглашение с новой командой на четыре сезона.

Кампанию-2022/2023 в английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» начал с поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4), а также победы над «Ливерпулем» (2:1).

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