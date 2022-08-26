Кан объяснил, почему рассмеялся попаданию «Барселоны» в группу «Баварии» в Лиге чемпионов

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан ответил на критику со стороны общественности. Ранее немецкого функционера обвинили в том, что он на жеребьёвке рассмеялся попаданию «Барселоны» в одну группу Лиги чемпионов с его командой.

«Эта интерпретация возникла совершенно из ниоткуда. Роберт Левандовски ушёл от нас в «Барселону» всего несколько недель назад, теперь жребий снова свёл нас вместе на групповом этапе Лиги чемпионов. Я улыбнулся такому событию в футболе. Я с огромным уважением отношусь к Роберту и «Барселоне», эти матчи станут праздником для болельщиков обеих команд и любителей футбола в целом», — приводит слова Кана Bild.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

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