Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Локомотива» отказался комментировать информацию о переходе Митая в клуб

Главный тренер «Локомотива» отказался комментировать информацию о переходе Митая в клуб
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отказался комментировать информацию об интересе команды к защитнику греческого АЕКа Марио Митаю.

«Митай переходит в «Локомотив»? Вопросы нужно адресовать не мне, а нашему спортивному директору. Я сейчас полностью сконцентрирован на подготовке к предстоящему матчу, а кто там имеет контакты с игроками, клубами и агентами — это не моя специальность», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» близок к подписанию Марио Митая. 19-летний Митай — воспитанник АЕКа. За первый состав греческой команды защитник в 16 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

А стоило ли уезжать? Кто из «беглых» легионеров РПЛ проваливает старт сезона А стоило ли уезжать? Кто из «беглых» легионеров РПЛ проваливает старт сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022