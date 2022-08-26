Главный тренер «Локомотива» отказался комментировать информацию о переходе Митая в клуб

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отказался комментировать информацию об интересе команды к защитнику греческого АЕКа Марио Митаю.

«Митай переходит в «Локомотив»? Вопросы нужно адресовать не мне, а нашему спортивному директору. Я сейчас полностью сконцентрирован на подготовке к предстоящему матчу, а кто там имеет контакты с игроками, клубами и агентами — это не моя специальность», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» близок к подписанию Марио Митая. 19-летний Митай — воспитанник АЕКа. За первый состав греческой команды защитник в 16 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.