Главный тренер «Локомотива» отказался комментировать информацию о переходе Митая в клуб
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отказался комментировать информацию об интересе команды к защитнику греческого АЕКа Марио Митаю.
«Митай переходит в «Локомотив»? Вопросы нужно адресовать не мне, а нашему спортивному директору. Я сейчас полностью сконцентрирован на подготовке к предстоящему матчу, а кто там имеет контакты с игроками, клубами и агентами — это не моя специальность», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» близок к подписанию Марио Митая. 19-летний Митай — воспитанник АЕКа. За первый состав греческой команды защитник в 16 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Комментарии
- 26 августа 2022
-
14:37
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:43
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:28
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48
Партнерский контент