«Крылья Советов» объявили о подписании 20-летнего серба Чирковича

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании контракта с 20-летним сербским полузащитником Александаром Чирковичем, ранее выступавшим за клуб «Вождовац». Соглашение с футболистом подписано на четыре года.
«Чиркович – воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую команду «Мачва» и испанский «Химнастик». Последним клубом Александара был «Воджовац» из Сербии. В составе этого клуба из Высшего дивизиона он провёл 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Всего за свою карьеру Чиркович сыграл 79 матчей, забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи за все команды.
Александар Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. Рост Чирковича 180 сантиметров, вес – 74 килограмма. За «Крылья Советов» Александар будет выступать под 30-м номером», — сказано в заявлении команды.
Федун ушёл из «Спартака»! Обзор 6-го тура РПЛ с Тимуром Лепсая. Премьер-лига несправедливости #15:
- 26 августа 2022
-
14:37
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:43
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:28
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48