«Крылья Советов» объявили о подписании 20-летнего серба Чирковича

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании контракта с 20-летним сербским полузащитником Александаром Чирковичем, ранее выступавшим за клуб «Вождовац». Соглашение с футболистом подписано на четыре года.

«Чиркович – воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую команду «Мачва» и испанский «Химнастик». Последним клубом Александара был «Воджовац» из Сербии. В составе этого клуба из Высшего дивизиона он провёл 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Всего за свою карьеру Чиркович сыграл 79 матчей, забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи за все команды.



Александар Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. Рост Чирковича 180 сантиметров, вес – 74 килограмма. За «Крылья Советов» Александар будет выступать под 30-м номером», — сказано в заявлении команды.

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