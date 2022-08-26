Определились финалисты чемпионата мира среди девушек до 20 лет

Определились финалисты чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет. Турнир проходит в Коста-Рике.

В первом полуфинале футболистки из Испании обыграли сборную Нидерландов (2:1). Во втором полуфинале с аналогичным счётом команда Японии обыграла Бразилию.

Таким образом, в финале турнира встретятся женские сборные Испании и Японии. А Бразилия и Нидерланды сыграют между собой в матче за третье место.

Напомним, ЧМ среди девушек до 20 лет должен был состояться ещё летом 2020 года, но был отменён из-за эпидемии COVID-19. Последнее состязание было организовано в 2018 году во Франции. Победителем стала сборная Японии, которая в финале обыграла Испанию со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали футболистки английской сборной, которые в серии послематчевых пенальти (4:2) были сильнее хозяек турнира сборной Франции.

Футболистка исполнила тверк перед фанатами: