Динияр Билялетдинов дал совет Арсену Захаряну перед возможным переходом в «Челси»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на новость и грядущем переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». Напомним, во время игровой карьеры Билялетдинов также выступал в Англии — он защищал цвета «Эвертона».

«Переходить в «Челси» обязательно стоит, но сначала нужно, как в истории с Зинченко, уйти в аренду. Пока по физическим и определённым позициям там играть не будет.

Мнение, что не стоит переходить, так как будет сидеть на лавке — ошибочное? Если он перейдёт и будет сидеть на лавке, то это правильное мнение. Если же подпишет контракт и уйдёт в аренду в другой клуб, то это будет верное решение. Считаю, что он должен идти по пути Зинченко — это мой совет.

Если Захарян наберёт физику и с языком проблем не будет, то всё будет нормально. Лондон — это не Ливерпуль, другой совершенно город. С бытом там проблем не будет. Физически нужно подтянуться, потому что скорости и атлетизма там больше, чем в нашем чемпионате», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.