«Выйти из этого тяжело». Игорь Шалимов — о ситуации Ивана Игнатьева

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о воспитаннике команды Иване Игнатьеве, который начинал свой путь в краснодарской команде под его руководством. Сейчас нападающий играет в «Локомотиве».
«Он начал при мне играть и забивать. Вроде бы это первый воспитанник, мечта Сергея Галицкого начинала сбываться. Он прям нападающий, ему не нужно много объяснять то, как открываться, у него от природы это. Он играл на добивании, прострелах, резкий. Вот, видите, как меняется: контракт — и всё. У нас такие люди были — Денис Давыдов, думаю, он талантливее Игнатьева, Иван Соловьёв. Люди заканчивали, потому что не могли справиться с большими деньгами, тусовками. Выйти из этого тяжело. Игнатьев сейчас играет, ну так», — сказал Шалимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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