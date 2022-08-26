«Они просто ломают игру. Ошибаются, а потом оправдываются». Шалимов — о судьях в РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о работе судей на матчах первых туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«VAR иногда чудит прилично. Начинается 1-й тур: «Спартак» едет к «Ахмату» и считается, что его прибили. «Спартак» начинает возмущаться, затем едет в «Краснодар». В матче с ними «Краснодар» убивают: Сергей Николаевич Галицкий идёт в судейскую. «Краснодар» после этого приезжает к «Уралу», прибивают нас. Там был чистый пенальти за руку Бородина на третьей минуте и не было второго пенальти в наши ворота. Ошибаются, а потом начинают отмазываться. Они просто ломают игру полностью. Почему мы должны страдать в решающей игре, когда к нам едет «Краснодар»? Почему мы должны страдать за то, как был отсужен матч «Краснодар» — «Спартак»?» — сказал Шалимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шалимов был уволен с поста главного тренера «Урала» в начале августа после того, как его команда не набрала ни одного очка в пяти матчах.

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