Источник: «Спартак» интересуется экс-защитником «Марселя» и «Вильярреала»
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32-летний испанский защитник Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах футболиста заинтересован московский «Спартак», информирует Foot Mercato.
Согласно сведениям источника, красно-белые хотят подписать Гонсалеса бесплатно и видят в нём замену ушедшему Самуэлю Жиго.
Напомним, последним клубом Альваро Гонсалеса был «Марсель», за который он провёл 75 матчей во всех турнирах. 1 августа 2022 года у испанского центрального защитника истёк контракт с клубом – сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.
До «Марселя» Альваро Гонсалес выступал за «Вильярреал», «Эспаньол» и «Расинг». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего испанца в € 2,5 млн.
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