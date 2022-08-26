Новичок «Крыльев» Чиркович: Коларову подарили «Ниву»? Я бы тоже не отказался

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Чиркович высказался о переходе в российскую команду.

«Мне выпал шанс сыграть в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что это отличная лига, а «Крылья» – большой клуб. Стадион потрясающий, тут очень красиво – цвета, футбольное поле. Мечты сбываются – сыграю на таком большом стадионе. Я в восторге.



Читал, что Самара – красивый город, знаю, что здесь есть Волга, что город большой. А ещё смотрел матч Коста-Рика – Сербия по телевизору. Он проходил здесь, на «Самара Арене», я видел гол Александра Коларова. Теперь сам нахожусь здесь и надеюсь, что тоже смогу забить на этом стадионе.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил Коларову «Ниву»? Не знал. Но это круто! Я бы тоже не отказался от российской машины», — передаёт слова Чирковича пресс-служба самарской команды на официальном сайте.