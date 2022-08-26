The Athletic: «Барселона» сумела зарегистрировать Кунде, игрок доступен на следующий матч
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«Барселона» смогла заявить на сезон Примеры французского защитника Жюля Кунде, который был куплен в конце июля у «Севильи». Об этом сообщает The Athletic. 23-летний футболист доступен на матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом», который состоится 28 августа.
Кунде перешёл в «Барселону» в конце июля из «Севильи» за € 50 млн и оставался единственным летним новичком, которого каталонский клуб не мог заявить на сезон. Сообщалось, что «Барселоне» нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига – 2022/2023. 2-й тур:
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