Calciomercato: «Ливерпуль» готов обменять Фирмино на Паредеса

«Ливерпуль» намерен усилить полузащиту и планирует пригласить в команду полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Взамен мерсисайдцы готовы отдать права на нападающего Роберто Фирмино. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, оба футболиста оценивается приблизительно в одну сумму.
30-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист в двух матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.
28-летний Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. В нынешней кампании полузащитник отметился результативной передачей в трёх играх чемпионата Франции.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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