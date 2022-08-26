Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Calciomercato: «Ливерпуль» готов обменять Фирмино на Паредеса

Calciomercato: «Ливерпуль» готов обменять Фирмино на Паредеса
Комментарии

«Ливерпуль» намерен усилить полузащиту и планирует пригласить в команду полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Взамен мерсисайдцы готовы отдать права на нападающего Роберто Фирмино. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, оба футболиста оценивается приблизительно в одну сумму.

30-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист в двух матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

28-летний Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. В нынешней кампании полузащитник отметился результативной передачей в трёх играх чемпионата Франции.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
«Ливерпуль» интересуется де Йонгом, «Барселона» может выручить за игрока € 71 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022