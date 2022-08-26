Юран: не хочу рассуждать об игре Захаряна в Англии. Есть реальные вещи и виртуальные

Известный российский экс-футболист Сергей Юран отреагировал на новости о грядущем переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По его мнению, не стоит обсуждать слухи, если у европейского клуба будет реальный интерес — игрока приедут и заберут.

«Реален ли переход Захаряна в «Челси» или нет, я не знаю. До этого уже про многих писали, что кто-то переходит в какую-то команду, и ничего не происходило. Я поиграл в Европе 10 лет: если им реально кто-то интересен, они прилетают в Россию и забирают его — всё! А сейчас идут обычные разговоры. Не хочу рассуждать даже гипотетически о его игре в Англии. Есть реальные вещи и виртуальные», — приводит слова Сергея Юрана «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что лондонский клуб предложил «Динамо» € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт до 2028 года.