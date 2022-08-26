Сёмин высказался о попадании «Монако» Головина и «Ференцвароша» Черчесова в одну группу ЛЕ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, попал в одну группу с «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
«Замечательная жеребьёвка. Будет интересно последить за противостоянием Черчесова и Головина.
Станислава Черчесова нужно поздравить с попаданием в групповую стадию Лиги Европы. Ожидал ли, что «Монако» и «Ференцварош» будут в одной группе? А почему бы и нет? Всё бывает и всё реально. Я не ожидал, что «Монако» окажется в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Как и хотел бы, чтобы «Ференцварош» играл в Лиге чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 августа 2022
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