Комличенко рассказал об эмоциональности Карпина

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о совместной работе с главным тренером команды Валерием Карпиным. По словам нападающего, наставник ростовчан иногда ярко проявляет эмоции.
«Страшен ли Карпин в гневе? Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.
Бывает, на эмоциях бутылки летают. Уворачиваюсь? Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем всё спокойно и ничего вообще не говорить», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
Ранее Николая выступал за московское «Динамо». Но в итоге нападающий перешёл в «Ростов», где его хотел видеть сам Карпин.
После шести туров «Ростов» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
- 26 августа 2022
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