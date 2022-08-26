Комличенко рассказал об эмоциональности Карпина

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о совместной работе с главным тренером команды Валерием Карпиным. По словам нападающего, наставник ростовчан иногда ярко проявляет эмоции.



«Страшен ли Карпин в гневе? Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.



Бывает, на эмоциях бутылки летают. Уворачиваюсь? Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем всё спокойно и ничего вообще не говорить», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Ранее Николая выступал за московское «Динамо». Но в итоге нападающий перешёл в «Ростов», где его хотел видеть сам Карпин.

После шести туров «Ростов» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице.