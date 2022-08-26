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Гвардиола: Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити»

Гвардиола: Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Бернарду Силвой. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Барселону».

«Бернарду останется. Конечно, он останется в «Манчестер Сити». Нам никто не звонил по нему. Поэтому он остаётся», — цитирует Гвардиолу SkySports.

Ранее стало известно, что интерес к 28-летнему португальскому футболисту проявляют «Барселона» и «ПСЖ». Сообщалось, что Бернарду Силва уже согласовал условия контракта с каталонским клубом, однако «Манчестер Сити» не хотел отпускать футболиста.

Действующее соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до июня 2025 года. Ожидается, что в ближайшее время руководство «Манчестер Сити» предложит полузащитнику новый контракт и удвоит его зарплату.

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