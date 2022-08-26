«Сочи» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 26 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Химками». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Василием Казарцевым. Ему будут помогать ассистенты Александр Кудрявцев и Наиль Сейфетдинов.

Перед матчем «Сочи» располагается на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге. Команда Вадима Гаранина набрала 10 очков в шести матчах. Химчане занимают девятое место в национальном первенстве. В активе подмосковного клуба семь очков. Лидирует в турнире «Зенит», который набрал 14 очков в шести играх Российской Премьер-Лиги.