Камоцци: Захарян сделает правильный выбор, если решит перейти в «Челси»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры.



«Захарян сделает правильный выбор, если примет решение перейти в «Челси»», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.



В нынешнем сезоне Захарян в пяти матчах чемпионата России забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.