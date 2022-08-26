Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: Захарян сделает правильный выбор, если решит перейти в «Челси»

Камоцци: Захарян сделает правильный выбор, если решит перейти в «Челси»
Комментарии

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры.

«Захарян сделает правильный выбор, если примет решение перейти в «Челси»», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Захарян в пяти матчах чемпионата России забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Новость по теме
Арсен Захарян полетел с «Динамо» на матч с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022