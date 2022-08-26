Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» опубликовал фото чёрной икры, намекнув на трансфер

«Спартак» опубликовал фото чёрной икры, намекнув на трансфер
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» опубликовала анонс нового трансфера. В телеграм-канале москвичей появилось фото банки чёрной икры с надписью «трансферная икра».

По всей видимости, московский клуб намекнул на переход сенегальского нападающего Кейта Бальде.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.

Новость по теме
Кейта может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022