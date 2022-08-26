Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 7-го тура
Поделиться
Сегодня, 26 августа, матчем «Сочи» — «Химки» стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В пятницу состоится один матч, а остальные встречи запланированы на выходные.
Центральный матч тура, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА, запланирован на 28 августа.
В 7-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
Пятница, 26 августа:
- «Сочи» — «Химки» (20:00 мск);
Суббота, 27 августа:
- «Нижний Новгород» — «Динамо» (15:00 мск);
- «Факел» — «Спартак» (17:30 мск);
- «Ахмат» — «Крылья Советов» (20:00 мск);
Воскресенье, 28 августа:
- «Урал» — «Зенит» (13:00 мск);
- «Локомотив» — «Оренбург» (15:00 мск);
- «Торпедо» — «Краснодар» (17:30 мск);
- «Ростов» — ЦСКА (19:45 мск).
В настоящее время турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит».
Комментарии
- 26 августа 2022
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:15
-
19:54
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:40
-
18:34
-
18:26
-
18:25
-
18:18
-
17:53
-
17:50
-
17:47
-
17:35
-
17:18
-
17:11
-
17:05
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:16
Партнерский контент