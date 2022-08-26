Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 26 августа, матчем «Сочи» — «Химки» стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В пятницу состоится один матч, а остальные встречи запланированы на выходные.

Центральный матч тура, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА, запланирован на 28 августа.

В 7-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Пятница, 26 августа:

«Сочи» — «Химки» (20:00 мск);

Суббота, 27 августа:

«Нижний Новгород» — «Динамо» (15:00 мск);

«Факел» — «Спартак» (17:30 мск);

«Ахмат» — «Крылья Советов» (20:00 мск);

Воскресенье, 28 августа:

«Урал» — «Зенит» (13:00 мск);

«Локомотив» — «Оренбург» (15:00 мск);

«Торпедо» — «Краснодар» (17:30 мск);

«Ростов» — ЦСКА (19:45 мск).

В настоящее время турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит».